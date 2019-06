Stradina Ciro Vigorito, lunedi l'inaugurazione Permetterà il collegamento con il settore Distinti

Verrà inaugurata lunedì la nuova stradina che permette il collegamento con il settore Distinti dello Stadio Ciro Vigorito. La stessa sarà utilizzata in vista delle prossime Universiadi e, ovviamente, per le partite interne del Benevento Calcio. La cerimonia si terrà alle 20, al lato via Luigi Stuzo - Strada Provinciale Maccabei.