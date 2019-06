Brilla di nuova luce la basilica della Madonna delle Grazie Illuminazione suggestiva per il tempio promossa dal Comune con Gesesa

Luci pastello che rimandano alle speranze che i beneventani affidano da sempre alla patrona della città e del Sannio, la Madonna delle Grazie. La basilica brilla vestita di nuova luce. Ieri sera l'inaugurazione del nuovo progetto artistico promosso dal comune e realizzato grazie alla Gesesa.

A “tagliare il nastro” del nuovo progetto Padre Antonio, della Basilica di Maria SS delle Grazie, il presidente di Gesesa, Luigi Abbate, e il sindaco Clemente Mastella.

A predisporre l'intervento lo studio [archiattack] di Benevento, guidato dagli architetti Piergiorgio Romano e Gianluca Francesca che sull'intervento spiegano: “Sono stati impiegati apparecchi a led in grado di assicurare un consistente risparmio di energia elettrica rispetto all'impianto preesistente, con appena 1Kw di potenza impegnata, che corrisponde al consumo di un asciugacapelli, contro gli oltre 5Kw dell'impianto precedente.

I nuovi apparecchi impiegati hanno una durata di oltre 50.000 ore, abbattendo i costi di manutenzione. Le ridotte dimensione degli apparecchi hanno altresì permesso di integrarli perfettamente nel contesto architettonico che non risulta alterato dalla presenza di ingombranti apparecchi visibili di giorno.

Queste sono sinteticamente le caratteristiche tecnologiche dell'intervento. Dal punto di vista dell'approccio progettuale lo studio [archiattack] ha lavorato con l'intento di rispettare il più possibile l'organismo architettonico senza snaturarlo.

La luce diventa un elemento che sottolinea ed evidenzia le forme ed i volumi della Basilica, ne restituisce di notte una immagine composta ed elegante coerente con la visione diurna, e, cifra caratteristica dello studio, l'illuminazione notturna non spegne la magia della notte, lasciando in penombra tutto ciò che è secondario rispetto al monumento, evitando di cedere alla tentazione di dire troppo, con un lavoro di sottrazione e semplificazione formale e sostanziale, capace di trasmettere pace”.

Ma non è finita. Il programma delle “luci” per la festa della patrona del Sannio, dopo l'accensione della Basilica e delle luminarie in via San Lorenzo e Corso Dante, prosegue fitto e prevede per stasera accensione giochi di luce zona Ponte Vanvitelli, via Grimoaldo Re, Passeggiata Lungofiume Calore, Torre della Biffa, artisti di strada zona ponte/lungofiume; il primo luglio anche il mapping di Torre della Biffa, il 2 l'accensione giochi di luce zona Ponte Vanvitelli, via Grimoaldo Re, Passeggiata Lungofiume Calore, Torre della Biffa, artisti di strada zona ponte/lungofiume; il 3 l'accensione giochi di luce zona Ponte Vanvitelli, via Grimoaldo Re, Passeggiata Lungofiume Calore, Torre della Biffa, artisti di strada zona ponte/lungofiume.

Le luci si differenzieranno ogni sera, valorizzando le vecchie mura e Lungofiume.