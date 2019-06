Comitato Acqua Bene Comune solleva dubbi su intervento Gesesa Tre domande al sindaco di Benevento dal gruppo che lotta contro la privatizzazione dell'acqua

Il Comitato sannita Acqua Bene Comune mette “sotto accusa” l'illuminazione artistica che il Comune di Benevento sta realizzando grazie al sostegno della Gesesa. Ieri l'ultimo intervento con le nuove luci sulla facciata della Madonna delle Grazie e proprio da qui parte il comitato Abc che rivolge tre domande al Sindaco di Benevento.

“Il sindaco di Benevento si sarà chiesto se la Madonna sarebbe d’accordo con la scelta di far illuminare la Basilica a Lei dedicata da Acea/Gesesa, ovvero una società che fa i suoi affari sull’acqua in totale disprezzo della volontà di 27 milioni di italiani che, nel 2011, espressero, in grandissima maggioranza, la convinzione che l’acqua restasse fuori dal mercato?

L’amministrazione comunale ha provato a chiedere ai cittadini di Benevento se vogliono che la Basilica dedicata alla patrona della città e della provincia venga illuminata da una società che opera concretamente contro le parole di Papa Francesco, che, nella Laudato sì, ha chiaramente sostenuto una posizione opposta alla privatizzazione dell’acqua?

Il Sindaco di Benevento e la maggioranza dei consiglieri comunali hanno chiesto agli elettori beneventani se desiderano che la gestione dell’acqua torni ad essere totalmente pubblica, indicendo il referendum consultivo richiesto da oltre 3.300 persone?

A questo punto è legittimo pensare che il Sindaco Mastella ed il suo capo ufficio Zanone abbiano qualche timore di chiedere il parere delle cittadine e dei cittadini beneventani sulla questione dell’acqua e della sua gestione, presumendo che, se si andasse a votare questi esprimerebbero con chiarezza il loro malcontento di fronte ad una gestione della più preziosa delle risorse che torna solo a vantaggio dei soci privati e non certamente del bene comune e della salute dei cittadini”.