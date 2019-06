Pulizia e decoro, ecco come i quartieri risplendono Prosegue la campagna “Ama il tuo quartiere – Ama la tua città”

L'attivismo dei cittadini, l'impegno dei più giovani, la voglia di gesti concreti per salvare l'ambiente in cui si vive. Sono i punti di partenza di “Ama il tuo quartiere – Ama la tua città” il progetto che prevede giornate di sensibilizzare al decoro urbano fortemente volute dalla consigliera Mila Lombardi, Presidente della Commissione Ambiente, e dal Consigliere delegato al Verde Angelo Feleppa.

Un ricco finesettimana per il progetto che ha coinvolto ieri il quartiere Pacevecchia, oggi Pietà e zone limitrofe.

A Pacevecchia il progetto ha coinvolto l'associazione “Io per Benevento, la Lipu ed i ragazzi del Gruppo Scout Cngei Benevento 1 impegnati a riverniciare e rimettere a nuovo alcune panchine vandalizzate ed attualmente in disuso presenti in alcune aree del quartiere.

A lavoro anche per rimettere a nuovo le giostrine vandalizzate e per mettere in terra nuove piantine in prossimità delle aree adiacenti alle fontanine.

La consigliera Mila Lombardi, che ricordiamo è una delle promotrici della volontà di rendere in comune di Benevento Plastic Free (Benevento sarebbe uno dei primi capoluoghi di provincia ad aderire alla iniziativa), ha proposto di bonificare alcune aiuole dalla presenza di rifiuti in plastica. La Lipu ha posizionato anche due nidi per uccelli.

"E' un progetto che mira a sensibilizzare i residenti dei vari quartieri a mantenere il decoro del luogo in cui vivono – ha spiegato Lombardi -. E' un momento difficile per l'emergenza rifiuti in Campania ma se ognuno di noi si impegna: attraverso la raccolta differenziata, alla pulizia e al decoro, l'emergenza potrà essere affrontata in maniera diversa. La sensibilizzazione ha trovato subito un ottimo riscontro tra i cittadini e i ragazzi”.

Angelo Feleppa fa invece il punto sul progetto di manutenzione in atto per il verde pubblico: “Stiamo ripulendo, come da programma, tutti gli spazi verdi. Purtroppo il taglio dell'erba evidenzia un tappeto di rifiuti di ogni genere. Questo comporta un doppio lavoro e c'è dunque la necessità di chiedere controlli più stringenti anche da parte della Polizia Municipale per mettere in campo un attività di prevenzione e controllo maggiore. Ai cittadini, poi, chiediamo l'impegno per iutarci a raggiungere l'obiettivo”.