Io X Benevento: "Iacp ente fantasma, vogliamo vederci chiaro" L'associazione richiederà l'accesso agli atti dopo le segnalazioni di diversi cittadini

“Alcuni nostri iscritti, inquilini di case popolari di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari (Iacp ora divenuto Acer - Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale), si sono recati diverse volte in associazione per segnalare alcune loro istanze inevase, manifestando la loro indignazione in merito alla mancanza di servizi e di risposte di questo Ente che da anni, ormai, sembra avvitato su stesso”.

Così l'associazione Io X Benevento che annuncia per domani un accesso agli atti, che sarà protocollato lunedì 1 luglio 2019, sia ad ACER Campania e sia ad ACER Provincia di Benevento, per acquisire: il bilancio di previsione 2019 sia ACER Regione Campania che ACER della Provincia di Benevento; il bilancio consuntivo 2018 con tutti gli allegati compreso il parere del Collegio dei revisori dei conti sia ACER Regione Campania che ACER della Provincia di Benevento; gli importi premi dirigenti e motivazioni del conseguimento degli obiettivi raggiunti sia ACER regionale che ACER della Provincia di Benevento.

Questi atti – prosegue l'associazione - che tra l’altro abbiamo cercato di attingere da un sito istituzionale che non funziona da tempo, siamo stati costretti a richiederli formalmente e serviranno per iniziare una intensa attività di studio e di approfondimento dei nostri tecnici e dei nostri legali in merito alla gestione che sta caratterizzando un Ente a nostro avviso fantasma”.