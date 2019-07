Scuola Viva, i progetti realizzati dal Liceo Scientifico Presso l'aula magna dell'istituto sannita la manifestazione finale

Ricerca storica e filosofica, giornalismo, teatro, fotografia, grafica, fantasia e…. tanto amore per le novità, piacevolmente coniugate con il sapere della già importante offerta formativa del Liceo Scientifico Rummo di Benevento. Un mosaico colorato, immaginifico, divertente, di un impegno realizzato grazie al Progetto Scuola Viva, con cui la Regione Campania sta concretizzando, attraverso una serie di interventi volti proprio a potenziare l’offerta formativa del sistema scolastico, e a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. I risultati finali della sperimentazione di Scuola Viva sono stati presentati presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Rummo alla presenza non soltanto degli studenti dell’Istituto, della Dirigente Scolastica Teresa Marchese, degli esperti, ma anche dell’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Rossella Del Prete e del Consigliere Regionale Mino Mortaruolo.

I lavori coordinati dalla professoressa Giovanna Viespoli, che ha tenuto le fila dei progetti con garbo e impareggiabile pazienza, sono stati illustrati dagli allievi e dai diversi esperti che si sono avvicendati in questi anni. Responsabilità e gioia di vivere sono stati i tratti distintivi delle ore pomeridiane trascorse a scuola e in giro per la città, alla scoperta delle mirabili bellezze storico-artistiche di Benevento. Un viaggio dentro il cuore di un territorio, alla conoscenza di microcosmi di realtà lontane e vicine, di indagini conoscitive intervistando studiosi e ricercatori. Pensieri e disvelamenti tradotti in video, in immagini, in parole, suoni e dialoghi, che hanno permesso agli studenti di ottenere anche dei riconoscimenti nazionali.

Si sono dichiarati davvero entusiasti dei risultati ottenuti, non soltanto la Dirigente Scolastica Teresa Marchese, sensibile e aperta alle nuove frontiere della formazione, ma anche i due rappresentanti delle istituzioni, Rossella Del Prete e Mino Mortaruolo che hanno avuto parole di elogio per il buon esito del Progetto Scuola Viva, riscontrando un alto livello di consapevole partecipazione agli eventi, da parte degli studenti. Rossella Del Prete ha dichiarato che queste iniziative aprono il cuore alla speranza, al futuro, e soprattutto indicano che la strada da seguire è quella della “contaminazione” con la società, e con la conoscenza, la sola che può fare la differenza in un mondo che sembra aver perso la bussola della bellezza.

Anche il consigliere regionale, Mino Mortaruolo ha evidenziato la speciale atmosfera di una Scuola che si fa Comunità, che accresce il proprio senso critico verso la Vita, attraverso le esperienze formative avviate con il Progetto Scuola Viva, proposto dalla Regione Campania. Una Regione – ha spiegato Mortaruolo - impegnata fortemente a potenziare il dialogo propositivo tra Scuola e Società, perché questo significa dare ai ragazzi strumenti aggiuntivi per esprimere le loro potenzialità, creando le precondizioni per scelte future di successo personale e professionale.

“Naturalmente, un grazie va soprattutto alla Dirigente Scolastica Teresa Marchese, alla prof.ssa Viespoli, nonché a tutti i docenti dell’Istituto che hanno saputo interfacciarsi con gli esperti, spronando gli studenti ad accogliere i nuovi linguaggi, le nuove proposte e i nuovi “codici” di “apprendimenti”, per sentirsi parte attiva della comunità nel suo complesso”. Mortaruolo si è detto pronto a settembre a visitare i diversi Licei della Provincia, per confrontarsi sui nuovi bisogni e le nuove esigenze del mondo scolastico.