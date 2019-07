Madonna delle Grazie, luci suggestive... non senza polemiche Ritardi e difficoltà per il progetto che ha coinvolto anche Ponte sul Calore e Torre della Biffa

Cartoline suggestive per la festa della patrona del Sannio, Santa Maria delle Grazie. Sono quelle disegnate dagli interventi di illuminazione artistica che hanno preso il via ieri sera, con qualche ritardo e qualche difficoltà.

Dopo l'illuminazione della basilica e l'accensione delle luminarie in viale San Lorenzo, corso Dante e via Torre della Catena, che hanno sollevato diversi dubbi per la loro forma innovativa e diversa dalla tradizione, ieri sera i primi interventi lungo la zona interessata dalla festa.

L'illuminazione di Lungo Calore boulevard, dove sono presenti alcuni stand, e i giochi di luce in via Grimoaldo Re, via Posillipo ed il ponte sul Calore. Un po' di ritardo per il progetto e qualche difficoltà per le installazioni che, anche se non del tutto 'complete' hanno disegnato uno scenario suggestivo.

Attrice principale dell'intervento la Torre della Biffa su cui, stasera, sarà proiettato uno spettacolo di mapping.

Ricordiamo anche l'altra novità che riguarda l’apertura del megaparcheggio in via Vittime di Nassirya dove i residenti della zona potranno avere uno sconto grazie ad una convenzione ed il servizio navetta istituito dal parcheggio del palazzetto Valentino Ferrara, dal terminal bus in via 25 luglio e dal centro commerciale i sanniti. Ad assicurare tale servizio saranno gli autobus della Trotta bus con il ticket che avrà il costo di 1,10 euro, se acquistato nelle ricevitorie, o di 1,50 euro se acquistato direttamente sul mezzo.