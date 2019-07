Croce Rossa: ecco i nuovi vertici locali Nuove nomine e gli auguri del presidente Tangredi

Croce Rossa Benevento: nominati i nuovi Vertici locali delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate.

In particolare, Sorella Rita Palazzo è stata nominata Ispettrice Provinciale di Benevento del Corpo delle Infermiere Volontarie, subentrando a Sorella Rossella Nazzaro, la quale ricopre ora la carica di Vice Ispettrice Regionale per la Campania. Sorella Palazzo sarà coadiuvata dalle seguenti Vice Ispettrice: S.lla Baccari Italia, S.lla De Luca Aurora, S.lla Varricchio Carmen.

Per quanto riguarda il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, il nuovo Responsabile del Nucleo Arruolamento e Attività Promozionale di Benevento è il S. Ten. Com. CRI Claudio Simeone, che subentra al S. Ten. Com. CRI Fabio Ficedolo.

Il Presidente del Comitato, Stefano Tangredi, ha formulato ai nuovi Vertici delle locali Compomenti Ausiliarie delle Forze Armate i migliori auguri di buon lavoro.