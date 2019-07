Notte dei saldi, il 4 luglio una riunione organizzativa Oggi incontro tra attività produttive del Comune, Confcommercio e Pro loco Samnium

Si è svolta questa mattina una riunione tra i rappresentanti del settore Attività Produttive del Comune di Benevento, il Presidente di Confcommercio Benevento Nicola Romano ed il presidente della pro loco Samnium Pino Petito.

Durante l’incontro si è parlato dell’organizzazione della “Notte dei saldi” prevista per sabato 6 luglio o altra data, un’occasione per cittadini e turisti di ammirare senza fretta le vetrine dei negozi del centro.

Tenuto conto della, parziale, positiva risposta degli esercenti ai quali Confcommercio ha somministrato questa mattina un questionario per captare eventuali proposte o suggerimenti e sulla base delle esigenze rappresentate è stato convenuto di annullare la riunione organizzativa che era stata prevista in un primo momento per giovedì 4 luglio presso la sede di Confcommercio Benevento in via G. Pasquali, per indirne un'altra che si terrà sempre giovedì 4 luglio ma alle 14.30 presso il Palazzo del Reduce.

"Alla riunione - spiegano Picucci, Romano e Petito, ci auguriamo possano prendere parte tutti i commerciati così da poter fare il punto della situazione tenendo conto delle esigenze e delle proposte di tutti. Per condividere data, forma, temi e tempi della comunicazione".