Benevento, inaugurata la nuova strada che collega il Vigorito Esordio domani sera per il match Francia - Sud Africa. Lauro: "E' un'opera eccellente"

E' stata inaugurata questa sera la nuova stradina che permetterà di utilizzare il parcheggio in prossimità del settore Distinti del Vigorito, in occasione delle manifestazioni sportive. Il tutto rientra nei lavori effettuati per le prossime Universiadi che, per quanto riguarda Benevento, cominceranno domani con la gara calcistica tra Francia e Sud Africa. A tagliare il nastro il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha ribadito l'importanza dell'evento, sottolineando quanto sia importante per il territorio e ribadendo che per universitari, minorenni e over 65, le manifestazioni sportive saranno totalmente gratuite.

Mastella è tornato anche sulle polemiche nate dopo aver visto lo spot ufficiale dell'Universiade, in cui non compare mai l'immagine della città di Benevento che vanta la presenza di numerosi monumenti di grande bellezza. Il primo cittadino ha affermato che "lo smacco" è stato risolto grazie al suo intervento.

Prima del taglio del nastro, ha preso parola anche il consigliere Enzo Lauro che ha presentato così il progetto: "E' una stradina fortemente voluta per gestire il deflusso relativo al parcheggio del settore Distinti. Come noto, fa parte del progetto legato alle Universiadi, che ci ha permesso di sostituire la cabina elettrica, il montaggio dei sediolini nei Distinti e in Curva Nord e il totale rifacimento della Tribuna Stampa, eliminando il gabbiotto. Questa strada è un'opera eccellente, compiuta da una ditta altrettano eccellente, composta da persone serie e disponibili. Grazie anche a chi ha seguito quotidianamente i lavori, come gli ingegneri Timossi e Russo, oltre agli architetti Principe e Palmieri che hanno dato un contributo notevolissimo alla causa. Sono elementi di cui l'amministrazione se ne può fare un grande vanto. Ringraziamo anche il Benevento Calcio, dato che i lavori sono stati compiuti nel corso del campionato. Non è stato difficile contemperare le esigenze di entrambe, grazie alla fattiva collaborazione del sodalizio giallorosso. La città è pronta, il popolo beneventano ha dato dimostrazione di essere presente in occasione dell'annata in serie A e lo sarà anche adesso".

Il presidente del Coni, l'avvocato Collarile, si è infine complimentato con l'amministrazione per le opere inaugurate nel corso degli ultimi anni, dichiarandosi entusiasta per la nascita di nuove infrastrutture assegnate alla città.

La stradina, come detto, sarà utilizzata per la prima volta nella serata di domani. Il fischio d'inizio della sfida tra Francia e Sud Africa è fissato alle 21. L