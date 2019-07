"Lasciamoci in pace", addio al maestro Armin Viglione Docente, giornalista, musicologo, si è spento a 57 anni

“Lasciamoci in pace”: era stato quello il titolo dato nel 2003 ad un editoriale, seguito dal testo di una canzone di Bob Dylan (“With God on our side”), che aveva vergato come direttore de 'Le vie della musica', l'inserto che per alcuni anni ha accompagnato la vita del Sannio quotidiano.

Armin Viglione non era soltanto uno studioso ed un appassionato di musica, ma di più. Se ne è andato per sempre a 57 anni, e l'idea di non poter più leggere ciò che avrebbe scritto o organizzato, o ascoltare le idee che senza sosta gli frullavano per la testa, e che cullava con una passione ineguagliabile, mi sprofonda in una infinita tristezza.

Giornalista, docente, ispiratore di tantissime iniziative culturali, Armin aveva un notevolissimo bagaglio di conoscenze che ne hanno sempre fatto un punto di riferimento. Mancheranno le sue riflessioni, la sua voce calma e rassicurante. Resterà quel pezzo di strada fatto insieme, le cose che ho imparato grazie a lui. Ciao, Armin.