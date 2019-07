Sanità. Taddeo (Cgil) pronto a riprendere lo sciopero fame "Non è stato convocato dalla Prefettura il tavolo istituzionale tra sindacato e Fatebenefratelli"

Dopo la manifestazione dinanzi alla Prefettura della scorsa settimana, Pompeo Taddeo, della Cgil sanità privata torna a sollecitare un incontro presso il Palazzo di Governo tra sindacato e dirigenze dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. “Un tavolo istituzionale tra le parti – spiega Taddeo -, per discutere dell’annoso tema del personale ausiliario 'tuttofare' presso il nosocomio del rione Ferrovia di Benevento, che ad oggi non è stato ancora convocato. Per tale motivazione abbiamo sollecitato il Prefetto a voler convocare il sindacato e il datore di lavoro per cercare una soluzione in grado di far fronte al periodo estivo, da sempre più complesso e difficoltoso per i lavoratori tutti. Qualora non dovessero sopraggiungere comunicazioni tra le parti coinvolte, mi troverò costretto a riprendere la manifestazione di protesta e sensibilizzazione e, non escluso, lo sciopero della fame”.