Domenica I Memorial dedicato a Giovanni Salemme “In campo per Jo” presso l'impianto sportivo di Cretarossa

Domenica prossima presso il Centro Sportivo Cretarossa di Benevento si terrà la I edizione del Memorial dedicato a Giovanni Salemme, 28enne che perse la vita il 20 Luglio dello scorso anno in un incidente stradale.

In occasione del suo 29º compleanno la famiglia e gli amici hanno deciso di scendere “In campo per Jo”, giocando la partita più difficile per fargli arrivare un grande abbraccio fin lassù. Appuntamento alle ore 19 per il fischio d’inizio: 8 squadre, oltre 40 iscritti tra amici , parenti e conoscenti che vogliono rendergli omaggio ancora una volta.