In viaggio nella centrale del latte con Campania 4.0 L'appuntamento è alle 13 sul canale 696, in replica alle 18.10 e alle 22

Torna su Ottochannel 'Campania 4.0'. L'appuntamento è alle 13 sul canale 696 e in replica alle 18.10 e alle 22. Oggi viaggio alla scoperta della Centrale del latte di Salerno tra presente, passato e prospettive per il futuro di un'azienda storica presente da novant'anni in Campania. Le telecamere di Ottochannel vi porteranno alla scoperta dell'intero processo produttivo. Poi spazio salute: attenzione rivolta all'alimentazione e in particolare alla dieta più corretta da seguire nei mesi estivi. Ospite di oggi il dottor Mainenti, biologo nutrizionista. Infine spazio al gusto e alla buona cucina.

Restate sul 696!