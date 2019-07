Unisannio per Universiade 2019: Concerto al Teatro Romano Questa sera alle 20.30

L’Università degli Studi del Sannio all’interno della “30th edizione Summer Universiade 2019”, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”, il Comune di Benevento, la Provincia di Benevento e Sannio Falanghina Città del Vino, organizza due eventi collaterali ai Giochi olimpici, pensati per accogliere sportivi, delegati e giornalisti da tutto il mondo e far conoscere la storia e le ricchezze di Benevento.

In particolare stasera 4 luglio alle ore 20.30, nella splendida cornice del Teatro Romano di Benevento, si svolgerà lo spettacolo musicale a cura della Orchestra Sinfonica del Conservatorio Nicola Sala di Benevento con musiche di Mogol, Lucio Battisti e dei Beatles.