Festa patronale. Commercianti ringraziano amministrazione Il plauso degli esercenti di corso Dante e viale S. Lorenzo alle novità introdotte

Alcuni dei commercianti della zona a ridosso di Corso Dante e viale San Lorenzo, interessate dai festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie ringraziano l’assessore Oberdan Picucci e il consigliere Mimmo Franzese “per le iniziative messe in atto nei giorni della festa patronale e per le luminarie disposte lungo le vie del centro cittadino.

Favorire le attività degli operatori commerciali in un tessuto urbano, come quello di Benevento, significa integrare e valorizzare la qualità del quartiere stesso, molto spesso abbandonato e tagliato fuori da qualsiasi iniziativa cittadina.

Merito dell´Amministrazione è stato quello di mettere in atto misure – spiegano i commercianti -, che migliorano le capacità di attrazione della zona storica della città e la sua accessibilità, dando anche la possibilita’ di aumentare i giorni normalmente dedicate alla solennità religiosa.

Quest’anno infatti, l’inizio dei festeggiamenti nel week-end del 29 e 30 giugno ha portato un favorevole riscontro di clientela per noi commercianti della zona che non godiamo del passeggio e delle attrazioni delle zone alte della città. Apprezzatissime le nuove luminarie che hanno regalato stile e peculiarità all’iniziativa.

Inoltre – concludono - ringraziamo i due amministratori soprattutto per l’impegno profuso nel cercare di riportare i fuochi pirotecnici di chiusura Festa , nelle zone più prospicienti la Basilica. Il tentativo andato fallito quest’anno, speriamo possa essere un obiettivo tangibile per il prossimo.

Un segno di miglioramento è stato avvertito ed apprezzato, pertanto auspichiamo tutti una sempre maggiore attenzione da parte dell´Amministrazione verso la realizzazione di un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale. Abbiamo gli stessi bisogni e tutti possiamo adoperarci per un centro storico cittadino migliore”.