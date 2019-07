Mercato lungofiume, Confcommercio plaude alla sperimentazione La proposta di Romano: potrebbe essere alternativa per il sabato calcistico

“Il mercato ambulanti, dell’antistadio Santa Colomba, a fronte degli impegni per i giochi delle Universiadi, domani (sabato 6 luglio) in via sperimentale è dislocato sul lungo fiume cittadino in Via Grimoaldo Re. E’ una nostra vecchia e nuova proposta - afferma Nicola Romano esponente di Confcommercio Benevento - siamo oltremodo soddisfatti della determina Comunale e più che fiduciosi nella sua ottima riuscita.

Pur restando Santa Colomba la sede fissa, è possibile ipotizzare che nell’eventualità la nuova location risulti di gradimento ad esercenti e acquirenti e divenga l’utile alternativa in tutte le giornate del sabato calcistico casalingo del nostro Benevento.

Le premesse ed i requisiti tecnici-ambientali ci sono tutti - continua Romano - il mercato così come è oggi presenta una serie di criticità difficili da ripianare senza importanti investimenti, l’afflusso di utenti è in decremento da tempo pari a quello degli stessi operatori. Il posizionamento nel centro cittadino, in un'area gradevole anche per una semplice passeggiata, l’alto indice abitativo e la vocazione commerciale dell’intera area sono leve di sicuro effetto. Siamo certi, conclude Romano, che i commercianti e i residenti del quartiere ferrovia contribuiranno operativamente per l’ottima riuscita della prova”.