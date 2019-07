Nel Sannio nasce CISAR Benevento, associazione radioamatori Centro Italiano di Sperimentazioni di Attività Radiantistiche ha la sua sede a Morcone

C'è una nuova realtà associativa presente sul territorio Sannita. Si tratta del CISAR Benevento, Centro Italiano di Sperimentazioni di Attività Radiantistiche con sede in Morcone.

Associazione radioamatoriale nata con lo scopo di riunire in un unico gruppo associativo i radioamatori della provincia sannita. Appassionati di radiocomunicazioni che si occupano, per hobby prevalentemente di comunicazioni, anche intercontinentali, con altri radioamatori di altri Paesi. Comunicazioni radio effettuate senza l' ausilio di satelliti o ripetitori, ma che avvengono su particolari frequenze a loro assegnate, dove è possibile contattare radioamatori lontani migliaia di chilometri, usando un linguaggio in codice, alla velocità della luce: istantaneamente. Oltre a questo, che è la loro attività primaria, i radioamatori, chiamati in gergo OM, titolari di patente radioamatoriale rilasciata previo esame ministeriale, si occupano altresì di divulgazione tecnico/scientifica sull'importanza della radio, soprattutto in situazioni di emergenza quali terremoti, alluvioni ed altre calamità.

Le comunicazioni effettuate tramite gli apparecchi comunemente chiamati 'radio trasmittenti' in caso di emergenza non subiscono infatti il blocco dovuto all'intasamento dei ripetitori e quindi costituiscono l'unico mezzo per comunicare informazioni durante le grandi emergenze.

A tal proposito lo scorso 4 luglio, un gruppo di associati Cisar Benevento, si è recato presso la sede della protezione Civile di Pontelandolfo per parlare ad un gruppo di circa 40 ragazzi de età compresa tra i 10 e i 13 anni di tutto questo.