Condizionatori rotti al Comune, protesta la Flp Il guasto interessa la sede presse palazzo ex Imprengilo

La FLP Funzioni Locali denuncia agli organi ispettivi e all'Asl il malfunzionamento degli impianti di climatizzazione presso gli Uffici comunali di piazzale Iannelli.

“E' da tempo che la FLP Funzioni Locali su sollecito dei dipendenti comunali ha denunciato l'increscioso inconveniente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza del'A.S.L. di Benevento che hanno subito sollecitato i preposti responsabili del Comune di Benevento, ed irrogato sanzioni e prescrizioni sia sulla manutenzione che per l'immediata rimozione dei pericoli per la salvaguardia e tutela dell'incolumità dei dipendenti comunali messi in condizioni pietose – rimarca Giuseppe De Nigris - in questo periodo di pieno caldo torrido”.