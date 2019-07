Acqua putrida e insetti, l'SOS dei cittadini del Rione Libertà FOTO | Protestano i residenti di via Torino a ridosso della Spina Verde e delle vasche abbandonate

“Il sindaco Clemente Mastella quale massima autorità sanitaria della città di Benevento venga al Rione Libertà e cerchi di trovare una soluzione urgente al problema. Abbiamo già presentato un esposto alle forze dell'ordine ma ora serve agire”. È l'amaro sfogo dei residenti di via Torino e via Battisti. Al centro della richiesta immediata di intervento, ci sono le vasche, ovvero le fontane della Spina verde che ormai sono ridotte solo a ricettacolo di rifiuti e pozzanghera di acqua putrida e dall'odore nauseabondo.

La protesta è divampata con le calde giornate estive quando il fetore dell'acqua stagnante e le zanzare che proliferano ovunque sono diventati insopportabili.

“Non riusciamo a capire il perchè non vengono qui a svuotare le vasche, ad aprire i pozzetti per far defluire la melma e l'acqua che si è accumulata tra i ciottoli”, chiedono i residenti che poi rimarcano: “Non chiediamo la luna ma solo la salubrità della zona”. Una zona, quella di San Modesto, comunque tenuta in ordine dagli stessi cittadini ed alcuni commercianti.