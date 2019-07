Sindacato Autonomo di Polizia, rinnovate le cariche IX congresso Regionale. Le novità per il Sannio

Si è concluso il IX congresso Regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, “S.A.P.” “il maggiore Sindacato Autonomo di Polizia con circa 20.000 iscritti nell’ambito Nazionale”.

Con il motto “Dalla parte Della Legalità” nel suggestivo scenario del golfo di Bacoli, alla presenza di varie autorità e dei segretari Nazionali, Stefano Paoloni ed Ernesto Morandini si è svolta l'assemblea con il rinnovo delle cariche.

Per quanto riguarda il Sannio, il Segretario provinciale di Benevento, Massimo Sgambato è stato confermato consigliere regionale per la Campania ed è entrato a far parte nella lista dei ristretti delegati al congresso Nazionale.

Il già eletto nelle funzioni di vicesegretario provinciale S.A.P. di Benevento, l'Ispettore Superiore Giuseppe Viceré, in forza alla Sezione Polizia Stradale, è stato riconfermato nel prestigioso ruolo di vicesegretario regionale.

Mentre l’Ispettore Superiore Ignazio Liotti, in forza alla Questura di Benevento, per la prima volta occuperà un posto nello scranno del consiglio Regionale S.A.P. della Campania.

Resta nelle sue funzioni di segretario regionale il Funzionario di Polizia, Ludovico Mitilini.

“Tutti i neo eletti – spiegano dalla direzione regionale - avranno delle grosse responsabilità, nella difesa dei diritti degli appartenenti al comparto sicurezza, ognuno per il proprio indirizzo di coordinamento. La tutela della legalità oggi riveste carattere preponderante per la difesa della democrazia e delle persone e gli operatori che ne fanno parte, unitamente a tutti gli organismi istituzionali, sono tenuti ad osservarla ed a farla osservare senza discriminazioni di sorta. Questa è la prerogativa che rientra nel dna del S.A.P..