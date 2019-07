Trasferimento, accolto ricorso di una dirigente scolastica La pronuncia del Tribunale di Foggia per una dirigente residente a Benevento

Il Tribunale di Foggia ha accolto un ricorso presentato in via di urgenza dagli avvocati Fioravante e Pio Orlando, per conto di una dirigente scolastica, residente a Benevento, avente ad oggetto un trasferimento dalla Regione Puglia alla Regione Molise.

Il giudice, in particolare, spiegano in una nota gli avvocati Orlando, “ha dichiarato illegittima l'attribuzione di sedi scolastiche normo dimensionate ( con numero alunni superiori a 500) a Dirigenti in reggenza. Ai dirigenti in reggenza, infatti, possono essere attribuite esclusivamente scuole sotto dimensionate con numero di alunni inferiori a 500.

Gli Usr per tale motivo dovrebbero riservare più posti per la mobilità regionale dei dirigenti scolastici i quali sono costretti illegittimamente a coprire più istituti con più di 500 alunni a discapito della scuola, degli insegnanti e degli alunni stessi.

Il Tribunale di Foggia richiamando l'art. 19, comma 5 del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella legge 111 del 15 luglio 2011, ha accolto il ricorso disponendo il trasferimento della ricorrente, stante la disponibilità dei posti, con incarico di dirigente scolastico, in una delle sedi molisane indicate nella domanda di mobilità”.