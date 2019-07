Protesta ambulanti, lunedì incontro al Comune Stangata Tosap gli esercenti hanno deciso di non allestire il mercato spostato al Rione Ferrovia

Si confronteranno lunedì pomeriggio in Comune con gli amministratori gli esercenti del mercato settimanale che questa mattina hanno protestato, facendo saltare l'appuntamento, per l'aumento della Tosap. La protesta si è verificata in occasione della 'prima' al Rione Ferrovia. Oggi, infatti, il mercato avrebbe dovuto tenersi, in via sperimentale, non nel piazzale dello Stadio Santa Colomba ma in via Grimoaldo Re. Tra i motivi della protesta l'aumento della Tosap ma anche la mancanza di servizi necessari allo svolgimento delle attività.

Una “serrata” decisa per attirare l'attenzione dell'amministrazione e chiedere un incontro, aprendo un dialogo per le trattative. E al grido d'allarme dei commercianti hanno risposto il consigliere d'opposizione pentastellato Anna Maria Mollica e per la giunta l'assessore al Commercio, Oberdan Picucci e i consiglieri comunali Mimmo Franzese e Annalisa Tomaciello.

“Sono arrivati aumenti ingiustificati e senza spiegazioni – ha chiarito il rappresentante degli esercenti Ciro Luongo – ed è di questo che vogliamo discutere con il Comune e la ditta Andreani Tributi (ndr incaricata della gestione ordinaria e accertativa della Tosap). Ci sono anche altri problemi ma saranno affrontati man mano. Questo è stato l'unico modo per ottenere un incontro con l'amministrazione, ora speriamo di poter risolvere le difficoltà”.

“Non c'è stato alcun aumento della Tosap deciso da gli organi istituzionali – ha invece spiegato l'assessore al Commercio, Oberdan Picucci – mi sono fatto promotore di un incontro che si terrà lunedì per arrivare ad un accordo e fare in modo che loro riprendano le attività”.

Quindi Picucci dettaglia la scelta del cambio di sede: “A seguito della soppressione del mercato nell'area dello Stadio Vigorito, per le Universiadi, avevamo immaginato una location alternativa per evitare ulteriori danni in un momento di crisi economica che già attanaglia il settore. Nell'incontro di lunedì – conclude Picucci – porteremo all'attenzione dell'Andreani tutte le difficoltà da risolvere anche riguardo ai servizi per consentire lo svolgimento del mercato”.