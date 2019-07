Il Creato: dalle mani di Dio alle mani dell’uomo III Settimana Biblica organizzata dall’Istituto di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati”

Sono aperte le iscrizioni alla III Settimana Biblica organizzata dall’Istituto di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati” di Benevento che si terrà dal 22 al 26 luglio 2019, con la collaborazione della Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia e con il patrocinio dall’ Associazione Biblica Italiana. Tema di quest’anno: “Il Creato: dalle mani di Dio alle mani dell’uomo“. L’evento rappresenta una grande opportunità per approfondire le tematiche bibliche sotto l’aspetto spirituale e sotto l’aspetto dell’attualità. La settimana è aperta a studenti, formatori, studiosi ed a quanti vogliono approfondire le ragioni della fede. La III Settimana Biblica si svolgerà presso l’auditorium del Seminario arcivescovile di Benevento – Viale Atlantici, 69. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa ai numeri di telefono 0824.312246 333.628632 oppure maggiori info sono reperibili sul sito: www.issrbn.it. L’iscrizione potrà effettuarsi anche direttamente il 22 luglio. Al termine della Settimana Biblica sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Di seguito il programma completo della settimana biblica:

Lunedì 22 luglio

Pomeriggio - ore 16:30 Lezione inaugurale: Un punto di partenza cristologico: Gesù e la creazione Lorenzo GASPARRO (PFTIM - sezione S. Luigi)

Martedì 23 luglio ore 9:30: 1ª relazione: Primo racconto della creazione (Gn 1,1-2, 3) Gaetano CASTELLO (Preside PFTIM); 2ª relazione: Secondo racconto della creazione (Gn 2,4-25) Gaetano CASTELLO (Preside PFTIM); ore 16:30: 1ª relazione: La nuova creazione in Gal 6,15 Michele CICCARELLI (ISSR Area casertana); 2ª relazione: Paolo e l’idea della creazione in Rm 1-2 Michele TARTAGLIA (ISSR Benevento)

Mercoledì 24 luglio Mattina - ore 9:30 1ª relazione: Lessico della creazione e a_nità con la letteratura del Levante antico Francesco DE FEO (PFTIM, sez. S. Tommaso); 2ª relazione: La creazione nella preghiera dei Salmi Nicole RUETTGERS (LMU, Mu¨nchen); ore 16:30 Laboratori (per docenti di religione, per catechisti e per laici impegnati nel sociale).

Giovedì 25 luglio: ore 9:30 1ª relazione: Tracce del racconto di Gn 1-11 nella Laudato si’ di Papa Francesco, Enrique SANZ GIMÉNEZ-RICO (Decano facoltà di Comillas - Madrid); 2ª relazione: Creazione e consolazione in Giobbe, Enrique SANZ GIMÉNEZ-RICO (Decano facoltà di Comillas - Madrid); Pomeriggio Uscita culturale verso Altilia per una visita al sito archeologico.

Venerdì 26 luglio: ore 9:30 Lezione conclusiva: Creazione e tradizioni del sabato nella letteratura intertestamentaria e nei vangeli Pino DI LUCCIO (Decano PFTIM, sez. S. Luigi).