Una beneventana denuncia la gip che ha scarcerato la Rackete Si tratta della storica Ornella Mariani Forni

Una storica beneventana, Ornella Mariani Forni, ha denunciato presso la procura della Repubblica di Caltanisetta il gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, per la sua decisione di scarcerare Carola Rackete, il capitano della Sea Watch3.

Una decisione che ha suscitato scalpore e che la Forni ha spiegato all'Adnkronos così: “Sono un contribuente e sono stanca dell’anarchia che regna in questo Paese dove nulla è più certo. Dopo la mia denuncia, ce n’è stata una valanga. Il sentire è comune”.

Non solo. Oltre alla denuncia nei confronti della Vella che secondo la storica non avrebbe ben valutato il caso la beneventana ha sporto denuncia anche per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di immigrazione clandestina contro i parlamentari del Pd che sono saliti sulla Sea Watch.

Per quel che riguarda la decisione che ha portato alla scarcerazione della Rackete secondo la beneventana Mariani Forni, la decisione del gip sarebbe basata su presupposti giuridicamente errati: gli immigrati trasportati dalla Sea Watch non erano naufraghi, ma soggetti con destinazione predefinita. Inoltre, e sempre a suo giudizio, ci sarebbe stata l’intenzionalità della Rackete nel restare quattordici giorni in mare pur sapendo di poter raggiungere altri porti.