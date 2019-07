Mastella: "Domani sera tutti al 'Vigorito' per Italia-Francia Quarti di finale del torneo di calcio maschile dell’Universiade 2019

“Domani sera sosteniamo la Nazionale italiana impegnata al Ciro Vigorito contro la Francia nei quarti di finale del torneo di calcio maschile dell’Universiade 2019”.

Questo l’appello lanciato dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista dell’importante incontro in programma nel capoluogo sannita domani 9 luglio con inizio alle ore 21.

A tal proposito il primo cittadino ricorda che hanno diritto di accesso gratuito gli under 18, gli over 65 e gli studenti universitari (che devono presentare ricevuta delle tasse di iscrizione), mentre il prezzo del biglietto è di soli 3,00 euro.

In città il tagliando d’ingresso può essere acquistato presso: il Bar Tabacchi Collarile (piazza San Modesto), Bet Bull (via Ruffilli) e All Inclusive (Lungocalore Manfredi di Svevia).