Aperte le iscrizioni presso il nido comunale "Carlotta Nobile" Possono presentare istanza le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito B1

'Ambito Territoriale B1 avvisa che dal oggi sono aperti i termini per le iscrizioni, anno scolastico 2019/2020, di n. 30 bambini, di età compresa tra 0-36 mesi, presso il Nido a titolarità pubblica "Carlotta Nobile" di via Firenze in Benevento. Il servizio è previsto per la durata di n. 10 mesi, con termine ultimo 30/06/2020. A seguito dell’espletamento di gara d’appalto, la concessione del servizio è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale "Terzo Millennio" a.r.l. Onlus.

Possono presentare istanza i nuclei familiari residenti nei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale B1: Benevento, Arpaise, Apollosa, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, con bambini in età compresa tra 0-36 mesi.

La frequenza al nido è subordinata al pagamento al concessionario del servizio di una retta mensile, le cui modalità di pagamento saranno stabilite dal concessionario stesso.

La domanda di iscrizione va presentata presso il Comune di residenza del nucleo familiare, entro e non oltre il giorno 16/08/2019, pena non accoglimento dell'istanza, su apposito modulo debitamente compilato, corredata di copia del documento di riconoscimento e di certificazione ISEE familiare riferita all’anno precedente. L'ammissione al servizio è subordinata alle vaccinazioni previste per legge.

L’avviso, corredato dal modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila Benevento e sui siti dei Comuni dell'Ambito B1, oppure può essere ritirato presso gli Uffici Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito B1.

Per ulteriori informazioni: Servizio Sociale Professionale Ambito B1 tel. 0824772606 e-mail: ufficiodipianob1@comunebn.it, pec: pszambito1@pec.comunebn.it.