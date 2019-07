Stangata Tosap. Aumenti fino all'80 per cento Gli ambulanti chiedono al comune la rescissione del contratto con la ditta Andreani Tributi

Stangata Tosap. La soluzione nella controversia nata tra ambulanti e Comune per le tariffe calcolate dalla Andreani Tributi, e risultate molto più salate rispetto alle precedenti, sembra ancora lontana.

Dopo la serrata degli ambulanti che hanno deciso di non allestire il mercato sabato scorso la riunione di questo pomeriggio a Palazzo Mosti ha messo intorno ad un tavolo tutti i protagonisti della vicenda ma non sembra aver sgombrato il campo dagli equivoci.

“Quelli imposti dalla Andreani – secondo gli ambulanti - sono aumenti ingiustificati. Così gli esercenti hanno richiesto anche di mettere in campo le migliorie necessarie allo svolgimento del mercato, previste dal contratto, e finora mai attuate.

“Non siamo soddisfatti – spiega Alfredo Norice, portavoce degli ambulanti sanniti – abbiamo chiesto la rescissione del contratto tra Comune e Andreani Tributi perchè la ditta risulterebbe inadempiente allo stesso contratto per diverse problematiche: dalla figura del direttore agli stalli e fino al controllo degli accessi e l'adeguamento dei servizi igienici

E sulla Tosap, poi: “Il Comune aveva “congelato” le tariffe secondo quanto deciso per l'anno precedente, Andreani tributi, invece, avrebbe applicato un aumento dell'80 per cento”.

Per il Comune l'assessore al Commercio Oberdan Picucci spiega. “E' emersa una problematica importante ma è sempre positivo il confronto. Per volontà del sindaco Mastella abbiamo chiesto una sospensione del pagamento del tributo in attesa di una verifica più chiara sul tributo stesso. C'è anche la volontà di verificare lo stato delle aree mercatali per i servizi e per l'utenza, affronteremo le criticità migliorando il servizio offerto”.