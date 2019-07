Per il Bct alcuni negozi prolungheranno l'orario di apertura Dopo l'invito di Confcommercio e Pro Loco Samnium

Positiva la risposta degli esercenti al sondaggio per il prolungamento dell’orario di chiusura dei negozi in occasione del Festival Bct- Benevento Cinema e Televisione che si svolgerà da stasera fino al 14 luglio.

Confcommercio Benevento, Pro Loco Samnium con il patrocinio del settore attività produttive del Comune di Benevento ha proposto ai commercianti del centro storico, in occasione del Festival, di restare aperti oltre il consueto orario di aggiungere al prezzo in saldo buoni sconti da spendere nel prossimo mese di ottobre.

Gran parte delle attività, la quasi totalità, del settore bar e ristorazione ha espresso parere favorevole dichiarando di voler aderire all’iniziativa.

Elevato anche il numero di attività del comparto calzaturiero e di quello abbigliamento, pelletteria e profumeria.

Da stasera, dunque resteranno aperti gran parte dei negozi del centro storico, in particolare nei giorni venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio l’orario di chiusura si prolungherà ulteriormente.

Parere favorevole è stato espresso anche per quanto riguarda la proposta di abbinare saldi e buono sconto, per questo in diverse attività sarà applicata tale promozione.

Nel corso del sondaggio che è stato somministrato agli esercenti, è emersa anche una proposta, quella di istituire delle navette con partenza da Piazza Risorgimento e Via del Pomerio, in modo tale da agevolare le persone che vorranno raggiungere Corso Garibaldi.

Inoltre i commercianti chiedono che lo stesso parcheggio di via del Pomerio sia gratuito dalle ore 20 fino al termine degli eventi previsti dalla manifestazione.