Tetracloroetilene nell'acqua. Altrabenevento: aumentano valori Nuova denuncia dell'associazione. " superata la soglia di contaminazione da nelle acque profonde"

“Nel mese di giugno è aumentata ancora la presenza di tetracloroetilene nell'acqua servita agli abitanti dei rioni Ferrovia, Libertà e Centro Storico. Tardano ad arrivare i risultati degli esami effettuati nei sei pozzi di ispezione appositamente scavati. Nessuno ha controllato ancora la presenza del pericoloso inquinante nei pozzi privati compreso quelli di tre industrie alimentari”. Così Altrabenevento torna a lanciare l'allarme a Benevento per la sostanza inquinante che si trova all'interno di alcuni pozzi nel rione Ferrovia del Capoluogo Sannita.

“Il laboratorio privato TecnoBios su incarico di Gesesa – spiega il presidente Gabriele Corona - ha attestato di aver trovato il 18 giugno scorso, 2,70 microgrammi di tetracloroetilene per ogni litro di acqua nel pozzo di Pezzapiana e 2,52 microgrammi/ per litro dello stesso inquinante nel pozzo di Campo Mazzoni. Quindi, in ambedue i casi è stata superata la soglia di contaminazione da tetracloroetlene nelle acque profonde di 1,1 microgrammi/litro.

Lo stesso laboratorio – rivela ancora Altrabenevento - ha certificato di aver trovato dal 2015 a gennaio 2019 solo tracce minime del pericoloso inquinante negli stessi pozzi, ma stranamente, solo dopo le segnalazioni di Altrabenevento, la presenza di tetracloroetilene continua ad aumentare”.

Per questi motivi Corona chiede “di accertare come sono state effettuate le analisi che erano già risultate strane anche all'Arpac: come sono stati effettuati i prelievi nei pozzi negli ultimi tre anni? le acque analizzate erano quelle prelevate in falda o quelle già sottoposte a clorazione? i campioni venivano prelevati prima della aggiunta di cloro per la potabilizzazione? perchè nessuno ha controllato le acque dei pozzi privati, compreso quelli di tre industrie alimentari nel rione Ferrovia, che pescano nella stessa falda?”.

L'auspicio di Altrabenevento è che l'indagine avviata dalla Procura possa al più presto concludersi per rispondere ai quesiti.