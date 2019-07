Stop a servizi per disabili "E' più bello insieme": è protesta La rabbia dei familiari dopo la nuova decisione di interruzione dei servizi da parte del Comune

I genitori e i familiari delle persone disabili che frequentano il Centro sociale polivalente “È più bello insieme” intervengono ancora una volta sull'interruzione del servizio socio - assistenziale decretato dal Comune lo scorso 24 giugno. Una vicenda che va avanti da oltre un anno e che purtroppo ancora non trova una soluzione “nonostante le varie rassicurazioni ricevute, Il Comune di Benevento, capofila dell’ambito B1 (comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio), servizio socio-assistenziale che interessa anche l’ambito B2 (San Giorgio del Sannio capofila) e famiglie che, privatamente, si servono di tale Centro, unico nella realtà locale”. I familiari delle persone disabili tornano a protestare per lo stop dell'assistenza e “mentre contestano decisamente il provvedimento, fanno sapere che porranno in essere tutte le iniziative giudiziarie, amministrative e politiche nelle more dell’iter del bando di nuovo affidamento del servizio, affinché il Centro “È più bello insieme” continui a svolgere il prezioso lavoro a favore dei nostri familiari disabili, altrimenti costretti a rimanere a casa con evidenti danni per la loro salute psicofisica”.