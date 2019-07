Gesesa, parte la campagna sul risparmio idrico "Estate 2019" Le sette regole da seguire per non sprecare l'acqua

L’acqua è una risorsa preziosa, da utilizzare in maniera intelligente. Con piccole attenzioni, si possono ridurre notevolmente i consumi: chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti fa risparmiare 23 litri di acqua ogni volta. Prendere questa buona abitudine ci aiuta ad essere cittadini consapevoli e rispettosi di una risorsa tanto importante per la vita dell’uomo.

‘Prendiamoci Cura della Nostra Acqua, Non Sprechiamola!’. Il perché d’Estate? Perché come tutti sappiamo è il periodo dell’anno in cui piove poco e la risorsa acqua tende a diminuire. Anche quest’anno Gesesa ha voluto diffondere un piccolo vademecum con 7 regole da seguire, partendo dalle azioni quotidiane, come ad esempio, preferire la doccia al bagno in vasca e altre indicazioni importanti.

Questa Campagna rientra nel progetto di Gesesa per l’ambiente. Come azienda siamo attenti al territorio e allo sviluppo sostenibile, tanto che questa campagna continuerà nelle scuole primarie e secondarie di primo grado anche per l’anno scolastico 2019-2020.

Quest’anno come immagine claim della campagna sono stati scelti i disegni degli alunni dell’Istituto comprensivo statale L. Vanvitelli di Airola-Arpaia-Paolisi, che hanno partecipato al concorso “H2School, L’importanza dell’Acqua per la vita” anno scolastico 2018-2019.

Ecco le regole da seguire:

Riparare rubinetti o water che perdono

Avvitare un “frangigetto” ai rubinerri

Quando ci si lava i denti o ci si rade, evitare di tenere aperto il rubinetto

Preferire la Doccia al bagno in vasca

Elettrodomestici: metterli in funzione solo a pieno carico

L'acqua della pasta o del riso è ottima per innaffiare le piante

Scegliere uno scarico WC con pulsanti a quantità differenziata.