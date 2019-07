Condotta bucata da giorni residenti chiedono intervento Gesesa "Abbiamo segnalato più e più volte il guasto in via Nisco ma ad oggi nessuno è intervenuto"

Una perdita d'acqua segnalata da oltre una settimana agli uffici preposti della Gesesa ma ancora non riparata. Questo al centro della richiesta dei residenti di via Nicola Nisco, nei pressi dell'incrocio con via Gioberti, al Rione Libertà, per far partire i lavori di riparazione della condotta idrica che ormai da giorni riversa l'acqua al di sotto del manto stradale. “Abbiamo segnalato il guasto più volte alla Gesesa nei giorni scorsi – spiegano i residenti – ma nulla è stato fatto. Ci sembra inverosimile che in piena estate con i problemi di carenza idrica per via delle falde ormai a secco, la Gesesa non provveda. Certo – rimarcano i residenti – non è che eliminando questa piccola perdita si risolvono i problemi, ma perchè se è stato segnalato il guasto nessuno viene per il ripristino?”.