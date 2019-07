Eolico servono nuove linee guida: 9 comuni sollecitano Regione Ruggiero: Non si possono utilizzare i migliori siti perchè occupati da tecnologia vecchia 30 anni

“Ben nove amministrazioni della valle del Fortore, hanno sottoscritto ed inviato al presidente della Regione Vincenzo De Luca un documento per sollecitare nuove linee guida per l'istallazione di impianti eolici. Si chiede di regolamentare la realizzazione di queste infrastrutture seguendo criteri che valutino l'ingombro e non la potenza degli aerogeneratori, ma soprattutto procedure che rendano più veloce il rifacimento dei vecchi impianti realizzati negli anni novanta”.

Così il consigliere provinciale del Partito Democratico Giuseppe Antonio Ruggiero che spiega come i Comuni di Foiano di Val Fortore, Molinara, Reino, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, San Giorgio la Molara, Castelvetere di Val Fortore, Buonalbergo nella missiva abbiano evidenziato “la preoccupazione per le negative ripercussioni occupazionali che l'attuale situazione può generare, ma soprattutto sottolineano l'importanza dei riequilibri ambientali concessi a questi territori che nel corso degli anni hanno contribuito alla sopravvivenza finanziaria di questi Comuni.

Siamo al paradosso – rimarca l'esponente del Pd - di non poter utilizzare i migliori siti perchè occupati da tecnologia vecchia di oltre trent'anni, favorendo invece la crisi di un settore che per il Fortore rappresenta l'unico capace di generare nuova, giovane e qualificata occupazione.

Inoltre a risentire di questa situazione è anche l'indotto rappresentato da piccole aziende, spesso edili, e professionisti che in questi anni hanno trovato opportunità lavorative interessanti”.