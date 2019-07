Domani si presenta sportello "Noi in ascolto" delle Acli Sarà sottoscritta la convenzione tra i soggetti che hanno dato vita all'iniziativa

E' in programma domani, 12 luglio, alle 16, presso le ACLI Provinciali di Benevento di via Flora la conferenza stampa di presentazione dello Sportello “Noi in ascolto”. Alla conferenza stampa prenderanno parte Danilo Parente, presidente provinciale ACLI Benevento; Raffaele Amore, presidente CESVOB Benevento; Filiberto Parente, presidente Simposio Immigrati Benevento; Paolo Palumbo, presidente Unione Giuristi Italiani Benevento; e Luigi Ambrosone, assessore alle politiche sociali, servizi ai cittadini e associazionismo del Comune di Benevento.

Nel corso della conferenza verrà sottoscritta la convenzione tra i soggetti che hanno dato vita allo Sportello.