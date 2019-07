"Non esiste precariato al Fatebenefratelli di Benevento" La Direzione amministrativa interviene dopo la riunione con i sindacati di ieri in Prefettura

L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, con riferimento all’incontro che si è svolto ieri presso la Prefettura, “ringrazia preliminarmente il Prefetto Francesco Antonio Cappetta per la disponibilità” e l'invito al tavolo con sindacati e Asl per discutere della questione sollevata dalle Cgil sull'impiego di lavoratori delle cooperative per svolgere mansioni differenti da quelle di pulizia dei locali e sulla stabilizzazione dei lavoratori che da anni attendono un nuovo contratto.

“In tale sede – spiega la direzione amministrativa dell'ospedale Fatebenefratelli - è stato confermato che non esiste precariato al Fatebenefratelli di Benevento.

Le dotazioni organiche dell’Ospedale Sacro Cuore sono conformi e coerenti alle necessità assistenziali, nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti, al fine di assicurare un’assistenza sempre più qualificata all’utenza.

L’affidamento a ditta esterna di alcune attività avviene – rimarcano i vertici del nosocomio del rione Ferrovia - nel pieno rispetto delle norme vigenti nell’ambito dell’autonomia organizzativa e gestionale dell’Ospedale, al pari di quanto accade nelle altre strutture che erogano assistenza sanitaria.

L’Ospedale Fatebenefratelli continua ad essere un punto di riferimento per il territorio.

L’impegno dell’Amministrazione – concludono - resta quello di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie di qualità, nonostante il contesto di crisi economica e finanziaria che colpisce tutte le strutture sanitarie, con un’organizzazione funzionale ed efficiente, idonea ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali nell’ambito delle risorse disponibili.