Degrado in via De Rienzo: la segnalazione di Io x Benevento Degrado al Rione Libertà

Una discarica a cielo aperto nella zona in via De Rienzo a ridosso del fiume Sabato, nei pressi del Ponte Tibaldi, recentemente inaugurato. A denunciare la situazione di degrado è l'Associazione Io X Benevento che si è rivolta alla Polizia Municipale che ha poi effettuato un sopralluogo.

"Il tutto si è verificato per l’inciviltà di alcuni cittadini che mortificano il territorio. Al capitano Calicchio va il ringraziamento da parte del presidente Giuseppe Schipani per il tempestivo intervento".

Io x Benevento ha provveduto a segnalare al settore Ambiente del Comune quanto certificato dalle immagini allegate; chiedendo una bonifica della zona, in modo da restituire un decoro dignitoso ai cittadini.