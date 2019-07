L’ASL Benevento attiva il Servizio Recall L'azienda contatterà sette giorni prima di una visita prenotata il cittadino per conferma

La Asl Benevento è fortemente impegnata nel governo delle liste di attesa, con l’obiettivo di contenere il disagio dei cittadini in attesa di prestazioni sanitarie.

Tra le diverse iniziative in corso si inserisce anche la attivazione del “SERVIZIO RECALL”, grazie al quale le persone che hanno prenotato una visita o un esame diagnostico presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria, saranno richiamati telefonicamente 7 giorni prima della visita, per confermare o annullare l’appuntamento.

In casi di rinunzia della prestazione si potrà quindi scorrere la lista di attesa e anticipare la prestazione ad altri cittadini che ne avevano fatto richiesta.

«Il servizio - dichiara Giovanni Beatrice, Dirigente del CED aziendale - ha l'obiettivo di rendere disponibile e occupare eventuali posti che si dovessero liberare, in modo da ridurre i tempi di attesa”. E’ stato rilevato, infatti, che una percentuale di cittadini che prenota un esame o una visita non si reca all’appuntamento, in molti casi senza disdire attraverso i canali previsti dall’Azienda.



L’obiettivo del RECALL è anche quello di fornire agli utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno, ricordando il giorno, l’ora e il luogo dove devono recarsi per sottoporsi all’esame o alla visita.



«Un’altra azione concreta – commenta il direttore generale della Asl, Franklin Picker – per semplificare l’accesso ai servizi e ridurre le liste d’attesa, che si aggiunge alle diverse iniziative adottate nell’ultimo periodo e che stanno dando risultati tangibili, tra queste: “prenota facile” che dà la possibilità al cittadino di prenotare e pagare la prestazione presso tutte le FARMACIE del territorio.