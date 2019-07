Per la finale delle Universiadi si esibirà Giada Lepore Domani allo Stadio "Ciro Vigorito" organizzata da la Compagnia San Pio

La compagnia San Pio, guidata da Diego Ciullo, è stata incaricata dalla FISU (Federazione internazionale sport universitari) di Ginevra, ad organizzare alcuni momenti inclusivi, durante la finale mondiale di calcio delle Universiadi, che si terrà domani, 12 Luglio, allo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento. Il sodalizio, oltre ad accompagnare le associazioni amiche del territorio, si occuperà dell’entrata in campo dei bambini con i calciatori (evento unico nella storia delle Universiadi). Inoltre, nel corso della serata, durante i minuti di intervallo, ci sarà la possibilità di ascoltare la performance canora della giovane e brava cantante Giada Lepore, scelta personalmente per l’occasione dal Presidente Diego Ciullo. Un ringraziamento particolare va indirizzato ad un amico della Compagnia San Pio international, il canadese Yorgos Makrydakis, dirigente internazionale della FISU. Per la Compagnia San Pio si tratta di un altro importante risultato, dopo quello ottenuto con la Federcalcio, essendo riusciti a portare allo stadio più di 100 persone durante la semifinale Italia-Francia.