Lunedì pomeriggio interruzione idrica al Rione Libertà Ecco le strade interessate dallo stop alla fornitura per lavori urgenti lungo la rete idrica

Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica in via Bari del Comune di Benevento, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle 14 alle 17 di Lunedì 15 Luglio 2019, nelle seguenti zone: Via Firenze - Via Venezia - Via Bari - Via Capasso Torre - Via Piccinato - Via Battisti - Via Salerno - Via Torino - Via Palermo - Via Garrucci - Via Parente - Via Severino - Via Gregorovius - Via Mommsen – Via De Rienzo- Piazza San Modesto- Via Milano- Via Bologna- Via Galanti - Via Follereau - Via Napoli (Tratto da Incrocio Via Firenze a incrocio Via Follereau). Gesesa ricorda che è sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17.