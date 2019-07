Da Yale la laurea honoris causa per il sannita Tucci Il prestigioso riconoscimento per un importante studio sull'agricoltura di passato e futuro

Un riconoscimento speciale che arriva dell'Università di Yale al sannita Nicola Tucci. Il prestigioso ateneo, su proposta di apposita commissione, ha conferito al professionista di Sant'Arcangelo Trimonte, il titolo di Dottore Honoris Causa in Scienze dell'Agricoltura in seguito alla presentazione di uno studio relazionato con apposita tesi dal titolo "L'allelopatia fenomeno biochimico utilizzato dall'agricoltore del passato, applicata all'agricoltura biologica del futuro", ("The allelopathy biochemical phenomenon used by the farmer of the past, applied to the organic farming of the future").

Nicola Tucci, perito agrario e libero professionista ha presentato uno studio tratto da esperienze professionali coniugate a studi scientifici documentati e verificati che hanno convinto gli esaminatori al conferimento del titolo. Il neo dottore è già noto alle cronache della provincia: Presidente della Pro Loco di Sant'Arcangelo Trimonte sin dal 2001, fondatore della Biblioteca di Interesse Locale di proprietà della Pro Loco, promotore e finanziatore della posa del "Monumento ai Caduti del Mare" in Sant'Arcangelo Trimonte. Cavaliere della Repubblica con DPR del 27/12/2013 attivo quindi con l'Associazione degli Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica di cui ha curato l'istituzione della sezione territoriale di Benevento.

Ex sottufficiale di Marina di complemento, ha partecipato ad importanti esercitazioni nel mediterraneo nell'ambito del dispositivo interforze NATO, ha partecipato alla crociera addestrativa in centro e sud America imbarcato sulla nave Euro, nel 1988 ha partecipato col 18° gruppo navale alle operazioni militari in golfo Persico.