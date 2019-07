Riparata perdita idrica in via Nisco I residenti ringraziano Gesesa

Dopo le segnalazioni effettuate sia al numero verde della Gesesa che attraverso altri canali, i tecnici e la ditta che opera per conto della Gesesa hanno riparato la perdita in in via Nisco. Ieri mattina le squadre del pronto intervento hanno provveduto a rompere l'asfalto fino a raggiungere il tubo danneggiato che è stato riparato. Poi il conseguente ripristino del manto stradale che ha consentito alle auto e ai pedoni il transito in sicurezza. Un intervento rapido per il quale i residenti ringraziano la società del gruppo Acea che a Benevento e in numerosi centri sanniti si occupa della fornitura idrica,

La Gesesa ricorda agli utenti che per segnalare un guasto o una perdita lungo la rete idrica bisogna telefonare al numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17.