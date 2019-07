Presentato a Benevento il nuovo sportello "Noi in ascolto" Protocollo d'intesa tra le Acli e il Centro per i servizi al Volontariato di Benevento

E’ stato presentato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa ospitata dalle ACLI Provinciali di Benevento lo sportello “Noi in ascolto”, progetto nato da un protocollo d’intesa tra ACLI Provinciali di Benevento, CESVOB Centro Servizi per il Volontariato, Simposio Immigrati Benevento e Unione Giuristi Cattolici Italiani Benevento.

Presenti al tavolo dei relatori Danilo Parente, presidente provinciale ACLI Benevento; Paolo Palumbo, presidente Unione Giuristi Italiani Benevento; e Luigi Ambrosone, assessore alle politiche sociali, servizi ai cittadini e associazionismo del Comune di Benevento.

Lo sportello vuole essere innanzitutto uno spazio, gratuitamente offerto, per l’accoglienza e l’ascolto delle fragilità che nelle diverse esperienze della vita possono caratterizzare il vissuto personale andando a condizionarne relazioni e rapporti; un esempio generoso e coraggioso per favorire concretamente l’incontro e la relazione personale.

Con questi obiettivi, intorno al progetto, si sono unite associazioni che, pur operando in ambiti diversi, hanno condiviso un percorso che vada incontro alle “periferie esistenziali” rimetta al centro la persona.

I servizi rivolti a famiglie in difficoltà, famiglie monoparentali, separati, divorziati, immigrati, minori, richiedenti asilo e soggetti con fragilità riguarderanno in particolare l’assistenza legale per vittime di violenza o di stalking, bullismo e cyberbullismo, assistenza familiare, adozioni e ricongiungimenti familiari, nullità matrimoniali, consulenza per richiedenti asilo, rifugiati e titolati di protezione internazionali, assistenza per le pratiche di permesso di soggiorno, ricongiungimento e coesione familiare, cittadinanza, informazioni sui visti per turismo motivi di studio e tirocini, richiesta del permesso UE.

Nel corso della conferenza stampa è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra ACLI Benevento, CESVOB Centro Servizi per il Volontariato, Simposio Immigrati Benevento e Unione Giuristi Italiani Benevento ed è stato presentato il logo dello sportello realizzato da Martina De Luisi.