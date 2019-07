Festival dell'Impegno Civile per i beni confiscati del Sannio Libera presenta domenica la giornata di impegno contro la criminalità

Si avvicina la tappa sannita del Festival dell'Impegno Civile 2019 promossa dal coordinamento provinciale di Libera a Benevento. La tappa, nello spirito del tema della dodicesima edizione del Festival “Per amore del bene...Non taceremo”, toccherà diversi beni confiscati presenti nel Sannio. Nel dettaglio la partenza della “carovana del bene” è fissata domenica 14 luglio alle ore 16:30 a Benevento, in contrada Olivola, presso l'ex cementificio Ciotta dove ci sarà un momento intitolato

“Aspettando la convocazione del tavolo”.

Successivamente, alle ore 18:00, si farà tappa a Castelvenere, dinanzi al bene confiscato in contrada Bosco Caldaie, dove si incontrerà la comunità locale che sarà invitata a “Sognare il bene” attraverso la “Firma dell'Impegno”. Lo stesso copione andrà in scena alle 19:30 a Dugenta dinanzi al bene confiscato sito in contrada Selvolella. La giornata si concluderà alle ore 21:00 a Melizzano presso il bene confiscato in località Scarrupi dove si rifletterà su quanto è già stato messo in pratica in un bene confiscato e dove la giornata si concluderà con un momento di festa.

L'intenzione della tappa itinerante del Festival dell'Impegno Civile è quella di mantenere alta l'attenzione sui beni confiscati e sul loro riutilizzo sociale, così come avviene in tante provincie e regioni, rappresentando una grande occasione di sviluppo e di riscatto per il territorio, oltre ad un dovere morale e civico.

La partecipazione ai vari momenti della tappa itinerante sarà dettata dall'esigenza di rispondere a quello che il coordinamento di Libera a Benevento non intende formulare come un invito di partecipazione ma come un vero e proprio appello alle coscienze di quanti ritengono indispensabile partecipare attivamente alla rigenerazione dei beni confiscati e al loro riutilizzo sociale.