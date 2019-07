"La Soget vuole incassare centinaia di multe prescritte" La denuncia di Altrabenevento: "Sindaco non può occuparsi solo di festicciole.."

“La SOGET, società di gestione dei tributi, sta notificando in questi giorni, a nome e per conto del Comune di Benevento, centinaia di atti di pignoramento o preavviso di Fermo amministrativo delle auto per "violazioni al codice della strada" che risalgono agli anni 2008 e 2009”. A rivelarlo è Sandra Sandrucci, dell'associazione Altrabenevento che con una nota chiede l'immediato intervento dell'amministrazione.

“Ai cittadini che ricevono le ingiunzioni vengono 'concessi' pochissimi giorni per informarsi, chiedere gli atti, accertarsi di non aver effettivamente ricevuto e pagato la multa, fare ricorso o estinguere il debito.

In realtà questa ricerca risulta impossibile perché la SOGET – spiega ancora l'avvocato dell'associazione - indica nella sue comunicazioni solo i riferimenti telefonici delle sue sedi di Pescara o Taranto e i cittadini, solo a seguito di diverse insistenze riescono, qualche volta, a prendere contatto con qualche rappresentante locale della società che si limita a rinviare i richiedenti agli uffici della Polizia Municipale. Tali uffici, però, possono solo fornire informazioni sulla multa e gli estremi della notifica del verbale, ma non sanno nulla degli atti successivi (cartelle, preavvisi, ingiunzioni, ecc) emessi dalle società di riscossioni incaricate dal Comune.

E' evidente che pur dinanzi a tale chiarissima violazione delle norme sulla trasparenza e l'accesso agli atti, il malcapitato cittadino preoccupato per le conseguenze minacciate dalla società di riscossione, non può far altro che pagare, "obtorto collo".

Solo alcuni – spiega ancora Sandrucci - riescono con caparbietà a concludere la corsa ad ostacoli nel tempo concesso e quindi ad acquisire almeno parte dei documenti e quindi accorgersi, prima di tutto, che la SOGET agisce a seguito di una presunta notifica di Cartelle esattoriali del 2016 emesse, nei casi in questione, per multe del 208 e del 2009.

Sono quindi, palesemente, trascorsi i cinque anni stabiliti per la prescrizione ma SOGET senza mai dimostrare che sono stati emessi atti interruttivi dei termini, e quindi consapevole della sua illegittima pretesa, continua ad attivare pignoramenti o minaccia il Fermo Amministrativo dell'auto dei cittadini convinta, evidentemente, di poter incassare comunque.

Occorre ricordare, tra l'altro, che la SOGET incaricata di riscuotere tributi a Benevento da novembre 2015, agisce ancora in nome e per conto dell'Amministrazione comunale nonostante il servizio di gestione e riscossione coattiva sia stato assegnato, a seguito di gara, alla società Andreani che, a sua volta emette avvisi per la riscossione coattiva di altri tributi già oggetto di numerosi ricorsi. Questa situazione – concludono da altrabenevento - è intollerabile e lei, sindaco, non può occuparsi solo di festicciole e di alchimie politiche per eterne candidature”.