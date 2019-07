Incentivi sui verbali, il no della Flp Funzioni Locali Gravi disparità di trattamento tra il personale dipendente nel Comparto degli Enti Locali

“E' una polemica giusta quella che si è innescata tra cittadini e Vigili Urbani del Comune di Benevento, sull'emissione di verbali emessi in varie zone del comprensorio comunale”.

E' quanto spiega il Coordinamento Territoriale FLP Funzioni Locali Benevento e provincia che argomenta: “La cosa che fa più scalpore e che non è passata inosservata su un verbale emesso "fuori servizio" da un agente di polizia Locale del Comune di Benevento, che ha emesso a carico di un ignaro cittadino un verbale per infrazione del Codice della strada., sembra che lo stesso Agente di P.M., abbia emesso altri verbali di contravvenzione ad altrettanti cittadini (fuori orario di lavoro).

Adesso come FLP Funzioni Locali – prosegue la nota - apprendiamo che addirittura con una parte dell'incasso delle contravvenzioni emesse dai Vigili Urbani del Comune di Benevento, si incentivano gli stessi con i proventi incassati anche per: "servizio servizio esterno; Fondo Perseo - Sirio e incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (vedi art. 20 e 20 bis del CCDI del 28 agosto 2018 - come da atto di indirizzo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 22.08.2018) .

Difatti, anche una sindacalista della CISL-FP nella sua replica, ha confermato la veridicità dei fatti!

La FLP Funzioni Locali anche se non firmataria del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali, ove al Titolo VI - dedicata alla Sezione della Polizia Locale (dall'art. 56-bis all'art. 56-sexiers), non condivide assolutamente che con i proventi delle contravvenzioni dei Vigili Urbani siano previsti incentivi e/o premi agli stessi con altre indennità di funzione, incrementando il salario accessorio, creando nel contempo, forte disparità di trattamento con altro personale del Comparto Regioni e Enti Locali .

La FLP Funzioni Locali forte del risultato delle ultime elezioni R.S.U. a livello nazionale nel Pubblico Impiego sarà con il futuro CCNL, molto attenta a queste gravi disparità di trattamento rilevato tra il personale dipendente nel Comparto degli Enti Locali”.