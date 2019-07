Ponte S. Maria Angeli, un mese di stop per la ripavimentazione Dal 22 luglio al 24 agosto i lavori

Dal 22 luglio al 24 agosto si procederà al ripristino della pavimentazione del ponte Santa Maria degli Angeli. Lo annuncia

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello.

All'uopo, verrà chiuso al traffico veicolare il ponte ed i veicoli verranno dirottati sul viadotto delle Streghe o, in alternativa, sul nuovo ponte Tibaldi. L'intervento prevede lo svellimento della pavimentazione esistente, la demolizione del massetto, la creazione di rande secondo cui procedere nella ricostruzione, la posa in opera del nuovo massetto di allettamento costituito da frantumato di cava della granulometria 3-6 mm o 4-8 mm, la posa in opera dei cubetti secondo lo schema ad archi contrastanti, seguita dalla battitura con idoneo costipatore a piatto vibrante e dalla sigillatura dei giunti. Seguirà idoneo lasso di tempo per la stagionatura in modo da garantire l'esecuzione a regola d'arte del manufatto. Si rappresenta, infine, che nulla sarà dovuto all'Impresa Ispa, esecutrice dei lavori, per l'intervento descritto.

