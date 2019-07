Mastella: basta polemiche sterili. Così la città non cresce Il sindaco: per sostenere eventi e manifestazioni occorre anche sopportare qualche disagio

“Se proseguiamo nelle polemiche sterili la città non cresce e si perdono anche le cose che costruite fino ad ora”. Il sindaco Clemente Mastella fa un appello ai cittadini dal palco del Bct in piazza Santa Sofia. Dopo l'intervista alla Leosini Mastella ha voluto “allertare” il pubblico riprendendo il pensiero del direttore artistico del Festival del Cinema e della Televisione, Antonio Frascadore.

Solo ieri, infatti, Frascadore considerava la possibilità di spostare in un altra città la manifestazione per le difficoltà incontrate anche con i residenti del centro storico. Alcuni, infatti, hanno diffidato l'organizzazione per il posizionamento di alcune fioriere che bloccherebbero le vie di accesso ai vicoletti. “La città non è pronta” aveva chiosato Frascadore. “Così rischiamo di mandare all'aria il lavoro fatto fino ad adesso, meglio cercare un altro posto”.

Non ci sta, invece, il sindaco Mastella che proprio dal palco di piazza Santa Sofia lancia l'allarme e chiede la collaborazione di tutti per offrire disponibilità e sostegno ad una manifestazione che rende protagonista la città.

“O amiamo queste cose e compartecipiamo con qualche sacrificio oppure queste manifestazioni non ci sono più”. “Spero – conclude Mastella – che Frascadore ci ripensi e non porti via Bct da Benevento”.