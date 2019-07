Pini viale Atlantici: segnali luminosi in caso di pericolo ... Riunione con sindaco e tecnici. Feleppa: divieto di sosta con allerta meteo e ripiantumazione"

Istituire un divieto di sosta lungo il viale degli atlantici, entrambi i lati, a partire dal dichiarato allarme Giallo diramato dalla protezione civile; Installare un segnale lampeggiante dell'allarme in corso; nei pressi del viale; aggiornare il piano di protezione civile e di mettere in opera, a partire dalla prima parte del viale atlantici e negli spazi vuoti lasciati dagli interventi precedenti, alberature scelte nell'elenco proposto dalla commissione a tanto incaricata.

Sono queste le proposto del consigliere comunale con delega al Verde Pubblico, Angelo Feleppa avanzate durante un incontro che si è svolto questa mattina con il sindaco Clemente Mastella, il dirigente del Settore, l'architetto Iadicicco ed l'agronomo Giovanni Zollo. Al centro della riunione gli ultimi avvenimenti meteorologici verificatosi in gran parte del territorio italiano e le strategie da adottare per prevenire incidenti specialmente lungo il viale degli Atlantici per via dei pini instabili e pericolosi durante particolari condizioni atmosferiche come temporali e forte vento.