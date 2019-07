La denuncia. Rapace ferito: troppe difficoltà per il soccorso Il Movimento animalista lancia l'appello: occorre trovare le giuste soluzioni

"Il Movimento Animalista di Benevento è stato contatto da diversi cittadini per segnalare un fatto quanto meno anomalo e su cui ci saranno ulteriori approfondimenti riguardo il recupero di avifauna selvatica nel territorio sannita. Questa mattina, alcuni abitanti di Castelpoto hanno ritrovato un esemplare di rapace ferito ad un’ala - presumibilmente una frattura - e preoccupati per la condizioni di salute del volatile hanno contatto i Carabinieri Forestali e che questi impossibilitati al recupero, hanno girato la chiamata all’Asl Veterinaria, anch’essa indisponibile. Ultimo punto di contatto era la locale sezione della LIPU di Benevento che ha risposto in modo negativo visto e considerato che per mancanza di fondi, hanno interrotto il recupero di fauna selvatica tempo fa a meno che non si tratti di casi particolari o di rilevanza scientifica. La chiamata, infine, è stata girata quindi alla Sezione Provinciale dell’Enpa che ha provveduto al recupero dell’animale ed al suo trasferimento presso la struttura per il recupero dell’avifauna selvatica nel napoletano.

Non vogliamo polemizzare con nessuno ma pur comprendendo le ragioni economiche della LIPU locale che dal “31 dicembre 2011” ha sospeso il recupero degli animali “per il numero eccessivo di chiamate che giungono alla sezione” e che la stessa non può soddisfare (per motivi non del tutto chiari) e pur capendo il numero elevato di segnalazioni, ci sembra quanto meno non corretto, eticamente parlando, il mancato intervento odierno, questo come gli altri che non

presentano una “particolare rilevanza scientifica” di animali feriti ed in difficoltà. Siamo consapevoli che il volontariato è stressante e spesso snervante ma il punto cruciale è proprio quello: nonostante tutte le difficoltà che si palesano durante il servizio, il volontario continua imperterrito nel suo ruolo fino all’adempimento del compito per cui svolge quella determinata attività, che è il mezzo lo spinge verso quella scelta di vita ed è anche la “moneta” con cui è “ripagato”. Questo è un punto cardine del volontariato e se viene a mancare allora non è più tale e diviene una “regolare professione a scopo di lucro”.

Ci dispiace apprendere queste notizie e dispiace ancora di più sentire cittadini delusi e sfiduciati ma a questi diciamo come sempre di non desistere ma di insistere affinché la questione sia risolta, a tal proposito, fisseremo un incontro con tutte le parti interessate per mettere un punto fermo su quanto accaduto e trovare eventuali soluzioni a questo ed altri problemi".